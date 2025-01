Rafael Leão elogia trabalho de Sérgio Conceição no Milan

Na última segunda-feira (6), o Milan conquistou a Supercopa da Itália sobre a Internazionale, quebrando uma sequência de três conquistas consecutivas do time de Simone Inzaghi. Agora, o time de Sérgio Conceição, contratado para o restante da temporada 2024/25, conquistou o seu oitavo título na competição, cada vez mais próximo das nove conquistas da Juventus. E o treinador parece ter conquistado a confiança de seus comandados.

Rafael Leão, um dos destaques do elenco do Milan, exaltou o trabalho de Sérgio Conceição na Supercopa da Itália. "Quando o treinador chegou, ele nos trouxe outra aura. Sentimos uma mudança", afirmou o destaque do time italiano e da seleção de Portugal.

Em um jogo dramático, o Milan viu o rival abrir o placar com Lautaro Martinez e Taremi, chegando cada vez mais próximo do tetracampeonato. Após o segundo gol, o técnico Sérgio Conceição colocou Rafael Leão. Com apenas dois minutos em campo, o jogador português sofreu a falta que originou a reação do Milan no jogo, convertida por Theo Hernández.

A emoção ficou reservada para os últimos momentos do jogo, com o empate acontecendo com o gol de Pulisic aos 35 minutos do segundo tempo. Com apenas cinco minutos de acréscimos, Rafael Leão apareceu novamente, 'dando' a assistência para o gol de Tammy Abraham, concretizando a virada e, consequentemente, a conquista da Supercopa italiana.

Após a conquista do título, Sérgio Conceição foi o destaque nas redes sociais durante as comemorações com o clube, com direito a lágrimas e dança com os jogadores no vestiário. Com apenas dois jogos pelo clube italiano, o técnico português conquistou duas vitórias contra dois grandes rivais do Milan: além da Internazionale, Conceição superou a Juventus na semifinal da mesma competição.