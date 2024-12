Filha anuncia gravidez, e Michael Schumacher será avô aos 55 anos

Do UOL, em São Paulo

O ex-piloto alemão Michael Schumacher será avô.

O que aconteceu

Sua filha, Gina-Maria, anunciou gravidez neste sábado (21). Ela compartilhou a novidade nas redes sociais junto de seu marido, Iam Bethke.

"Impacientemente aguardando a chegada de nossa pequena menina", escreveu. O nascimento está previsto para abril de 2025. Hipista, Gina fez o ensaio do anúncio com um potro, balões rosas, botas e uma placa com o escrito: "Minha nova cavaleira".

Será a primeira neta de Schumacher. O heptacampeão da F1 de 55 anos tem dois filhos, Gina e Mick, que também é piloto. Ele é casado com Corinna Schumacher desde 1995.

O ex-piloto não é visto publicamente desde 2013, quando sofreu um grave acidente de esqui. Desde então, seu núcleo familiar vem mantendo discrição sobre o estado de saúde de Schumacher. Recentemente, a família foi vítima de uma tentativa de chantagem milionária.