Corinthians fecha novo patrocínio do sub-20 para 2025

Nesta sexta-feira, através de nota oficial, o Corinthians anunciou que chegou a um novo acordo de patrocínio para a categoria sub-20 do clube. O vínculo é com a empresa Perfil Líder e válido até o final de 2025.

A marca se fará presente na região da omoplata da camisa dos Filhos do Terrão, que iniciarão a temporada já com a disputa da Copinha.

"O patrocínio da Perfil Líder é uma honra e uma prova de que os clientes crescem no Corinthians. Em oportunidades anteriores, a Perfil trilhou um caminho de crescimento, que hoje culmina em uma propriedade protagonista do futebol de base. Vamos trabalhar para que história permaneça progredindo", destacou Sandor Romanelli, superintendente comercial do Corinthians.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

"O patrocínio da Perfil Líder ao Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior representa nosso compromisso com o desenvolvimento do esporte e da juventude. Associar nossa marca a um dos maiores times do mundo é uma excelente oportunidade para fortalecer a imagem da Perfil Líder como líder no segmento, parceria que reflete nosso compromisso com a excelência e liderança, valores que compartilhamos tanto no mercado quanto no futebol", afirmou Júnior Araújo, CEO da Perfil Líder.

A estreia do Corinthians na Copinha está marcada para o dia 4 de janeiro. O Timão enfrentará o Gazin Porto Velho, de Rondônia, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Santo André e Rio Branco também fazem parte do grupo 27.

Na primeira fase, as equipes estão divididas em cinco grupos com quatro times cada, em que os líderes de cada chave e os três melhores segundo colocados avançam para o mata-mata. A partir de então, serão confrontos eliminatórios únicos para decidir o campeão.