São Paulo e Santos alcançam a decisão do Paulista sub-11

O Campeonato Paulista sub-11 definiu os seus finalistas após duas partidas na manhã deste domingo. O campeão será conhecido após a final entre São Paulo e Santos.

Finalista também na categoria sub-12, o São Paulo conseguiu garantir presença na decisão de forma dramática. Empatou com o Red Bull Bragantino por 1 a 1 no tempo normal e venceu nos pênaltis por 3 a 1 no CT de Cotia. O goleiro são-paulino Luigi brilhou com três defesas nas penalidades.

O outro finalista do Campeonato Paulista sub-11 é o Santos. No clássico contra o Corinthians, o Peixe levou a melhor ao ganhar por 2 a 0.

As datas e os horários das finais ainda dependem do anúncio da Federação Paulista de Futebol.