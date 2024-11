Jogo do Corinthians hoje: horário e onde assistir ao vivo

O Corinthians recebe o Cruzeiro hoje (20), às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? Premiere (pay-per-view) transmite a partida.

O Corinthians é o 11º colocado, com 41 pontos, e quer se afastar de vez da zona do rebaixamento. O Cruzeiro está na sétima colocação, com 47 pontos.

O Alvinegro venceu as últimas quatro partidas e quer ampliar a sequência para pensar nas competições continentais de 2025. Os comandados de Ramón Díaz superaram o Vitória por 2 a 1 na rodada anterior.

O Cruzeiro venceu a primeira no Brasileirão sob o comando de Fernando Diniz na rodada anterior, ao bater o Criciúma por 2 a 1. A Raposa joga a final da Copa Sul-Americana contra o Racing (ARG) no próximo sábado (23) e pode poupar atletas.

Corinthians x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro