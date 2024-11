'Neymar no Santos é um negócio muito complicado', diz Vitão

A volta de Neymar seria um negócio "muito complicado" para o Santos, afirmou o comentarista Vitor Guedes, o Vitão, no Fim de Papo.

O Santos é a opção possível para o Neymar, mas não sei se é uma boa para o Santos. Não sei como ele voltaria ou como ele vai jogar, porque a gente fala do Neymar imaginário.

Talvez seja bom para o pai do Neymar, o Neymar vai estar mais perto da micareta, mais perto da casa da praia. Agora, enquanto ele não entrar em campo, não sei se é um bom negócio para o Santos. Vitor Guedes

Vitão ressaltou que Neymar não tem sequência de jogo há mais de um ano e retornaria à Vila Belmiro como uma incógnita do ponto de vista físico.

Ele foi mal em Paris, foi mal na Arábia Saudita e ele não joga bola há mais de um ano. O Neymar se voltar a jogar bola, ele não só joga no Santos como joga na seleção brasileira tecnicamente falando.

É um negócio muito complicado. Ele já era dono do time, imagina se o pai dele compra o Santos? É uma coisa muito difícil de gerir.

E não tem nada que indique que ele vai jogar numa sequência — ele não joga numa sequência há muito tempo. Vitor Guedes

Dorival quer fazer a seleção do povo com grade no hotel?, questiona Renan

Dorival Jr. não está cumprindo sua promessa de aproximar a seleção brasileira dos torcedores, avaliou o ex-jogador e comentarista Renan.

O Lucas [Musetti], que é setorista da seleção brasileira, acabou de falar que ele é setorista de bobinho. Isso faz com que o torcedor se afaste da seleção.

A gente quer ver um pouco mais. Nos clubes, está a mesma coisa. Você perde a identidade.

O Dorival não falou na apresentação dele que queria trazer o torcedor brasileiro de volta, que queria o povo junto da seleção? Desse jeito, com grade no hotel? Com grade no aeroporto? Renan

Veja o comentário:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo na íntegra