Jornal espanhol exalta Estêvão: 'Brasil se prepara para coroar novo rei'

O bom desempenho de Estêvão no Palmeiras rendeu mais uma convocação para a seleção brasileira e uma chuva de elogios do jornal espanhol Marca. O tablóide chamou o jovem de "rei" e destacou seu desempenho em comparação a nomes como Neymar, Vinicius Jr e Endrick, quando tinham a mesma faixa etária do atleta alviverde.

Brasil se prepara para coroar seu novo 'O Rei': Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves. Trecho de publicação do jornal espanhol Marca

O que aconteceu

O jornal recuperou o elogio de Neymar ter seu recorde de participações em gols no Brasileirão quebrado por Estêvão. Em 2009, o então atacante do Santos marcou presença em 16 gols. Já o jogador do Palmeiras assumiu o posto de jogador sub-17 mais decisivo da história da competição ao chegar — em jogo contra o Juventude — a 18 participações.

Parabéns Estevão pelo recorde quebrado. Que você continue brilhando e encantando todos com seu futebol. Voa. Neymar, em postagem nas redes sociais

Estêvão é o atual artilheiro do Brasileirão de 2024, com 12 gols. Além disso, ele divide com Rodrigo Garro (Corinthians) o posto de principal garçom da competição, com oito assistências.

O camisa 41, inclusive, já superou os números do ex-Palmeiras Endrick. Hoje atacante do Real Madrid, Endrick marcou 11 vezes pelo clube paulista.

Estêvão agora busca seu primeiro gol pela seleção brasileira. O atacante fez sua estreia pela Amarelinha em setembro e se tornou o quinto atleta mais jovem — com 17 anos e 135 dias — a jogar pelo Brasil.

O Brasil encara a Venezuela nesta quinta-feira (14), às 18h (de Brasília), pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A partida será no Monumental de Maturín (VEN).