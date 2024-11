Mattos: Dívida líquida do Flamengo aumentou quase R$ 400 milhões em 2024

O Flamengo tem uma situação financeira mais apertada, com aumento da dívida em 2024, informou o colunista Rodrigo Mattos durante o Finanças do Esporte desta quinta (7).

A compra do terreno e a aceleração do gasto com reforços no meio da temporada foram os principais gastos do clube rubro-negro no ano.

[Foi de] R$ 395 milhões de crescimento da dívida líquida [em 2024]. O Flamengo não quebrou. A receita ano passado foi de R$ 1,370 bi. [...] É uma relação saudável, mas a dívida era quase ínfima e hoje tem um peso, principalmente a curto prazo. Não está em crise, mas se fizer mais dois ou três anos iguais a esse, vai desandar a maionese.

Rodrigo Mattos

