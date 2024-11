'Cruzeiro não pensa em demitir Diniz mesmo com sequência ruim', diz Hernan

O Cruzeiro não pensa em demitir o técnico Fernando Diniz, que tem uma vitória em sete jogos no cargo. A informação é do colunista André Hernan, no De Primeira.

O Fernando Diniz tem respaldo, não é a intenção [da diretoria do Cruzeiro] demitir o Fernando Diniz. Isso é uma informação — o Diniz vai seguir o trabalho dele.

Obviamente, ninguém está satisfeito lá dentro, mas o trabalho vai seguir. Não vai ter interrupção.

André Hernan

Segundo o colunista, a cúpula do Cruzeiro estava ciente do risco de trocar Fernando Seabra, que contava com o apoio do elenco, por Diniz.

Com a Raposa em queda livre no Brasileirão e mais distante do G-6 com a derrota para o Flamengo, o foco agora é total na decisão da Sul-Americana contra o Racing, no dia 23, em Assunção, no Paraguai.

Que eles correram um risco, o dono do Cruzeiro sabia... o Alexandre Mattos, o Edu Dracena, todo mundo sabia e eles decidiram correr esse risco.

Todo mundo no Cruzeiro sabia que poderia acontecer o que está acontecendo e agora só um título da Sul-Americana pode dar uma equilibrada, uma apaziguada.

André Hernan

A única vitória de Diniz pelo Cruzeiro foi justamente na semifinal da Sul-Americana, contra o Lanús, que garantiu a vaga na decisão.

