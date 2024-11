Ceni mantém esperanças de vaga do Bahia na Libertadores

Nesta terça-feira, o Bahia perdeu para o São Paulo por 3 a 0, em confronto direto por vaga na Libertadores, no Estádio Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, o técnico Rogério Ceni ainda acredita que o clube pode se classificar para a competição.

No momento, o Tricolor de Aço ocupa a sétima posição, com 46 pontos, oito a menos que o São Paulo, primeiro time no G-6. Porém, o número de vagas para a próxima Libertadores via Brasileirão irá aumentar em caso de título do Botafogo na Libertadores e Flamengo na Copa do Brasil.

"O meu propósito é ir para a Libertadores. Não podemos nos contentar. Tivemos um primeiro tempo contra o Vasco que foi ridículo de postura, que aparenta essa análise. Mas, no segundo tempo daquela partida e no dia de hoje, acho que não pode ser feita dessa maneira. A gente não vem conseguindo resultados, alguns jogos estamos jogando bem, mas no momento de fazer gol não conseguimos", afirmou Ceni.

"O campeonato dentro das 10 primeiras rodadas ofereceu muitas coisas positivas para a gente e não podemos jogar fora essa chance de ir para a Libertadores. É difícil? Claro que o Brasileiro é difícil. Mas foi um começo de campeonato muito bom para a gente desistir nesse momento. Sei que é um momento difícil, mas não podemos desistir. Para mim é um sonho ver o Bahia na Libertadores e eu vou atrás até o último dia. A reação tem que começar neste sábado, não dá mais para esperar a reação", concluiu o treinador.

O Bahia volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Juventude, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.