Alicia: Todo mundo quer Neymar do videogame, mas e o real?

Todo time gostaria de ter aquilo que Neymar já ofereceu, mas nem todos estão dispostos ao atual pacote do jogador, que sofreu mais uma lesão, avaliou Alicia Klein, no Fim de Papo, nesta quarta (6).

Segundo apurou o UOL Esporte, o Al-Hilal deve discutir a rescisão de Neymar em janeiro.

O que eu chamo de Neymar do videogame, esse todo mundo quer. É o sonho de qualquer equipe do mundo. Mas o Neymar de verdade passou um ano fora por causa de lesão e quando saiu já não estava contribuindo como já contribuiu. E, depois de dois jogos, sai de novo e vai ficar quatro semanas fora.

Alicia Klein

Bodão: Se o Neymar vem jogar no meu time, eu quero que ele treine

O Neymar pode fazer da vida dele o que ele quiser, mas se jogar no meu time, eu quero que ele se cuide, que treine durante a semana, que durma cedo e que tenha condição física para jogar. Nesse aspecto, ele não foi nada legal por onde passou.

Marco Antônio Rodrigues

