Após rescisão, elenco do Fluminense se despede de Marcelo: 'Foi um prazer'

O Fluminense surpreendeu ao anunciar a rescisão de contrato do lateral esquerdo Marcelo, neste sábado. Após o anúncio, o elenco do Tricolor das Laranjeiras utilizou as redes sociais para se despedir do jogador de 36 anos.

No Instagram, o zagueiro Thiago Silva escreveu: "Foi um prazer jogar com você novamente, irmão. Que Deus te abençoe sempre. Amo você!". Já o atacante Germán Cano disse: "Foi um prazer jogar com você, querido Marce, um dos melhores laterais do mundo, com um coração enorme e uma família linda. O destino havia preparado para nós a glória eterna. O melhor no que vier".

Outros atletas também se manifestaram após o anúncio da rescisão de Marcelo, como Felipe Melo e John Kenneddy. "Ídolo querido, obrigado por tudo, pra sempre na história do Fluminense!!", escreveu o primeiro. "Um prazer ter conhecido e jogado junto. Obrigado por cada conselho e ensinamento, obrigado por todo carinho", postou o atacante.

NOTA OFICIAL O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes. Formado nas categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista dos títulos do Campeonato Carioca 2023, dos inéditos... pic.twitter.com/vVR1TtnzXX ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 2, 2024

A decisão de encerrar o contrato do lateral esquerdo aconteceu, em comum acordo, depois do desentendimento com o treinador Mano Menezes, na última sexta-feira, durante o empate contra o Grêmio (2 a 2), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Marcelo estava pronto para entrar em campo, quando Mano Menezes se aproximou para dar instruções ao lateral, que, ao responder ao treinador, o deixou incomodado a ponto de cancelar a substituição.

Contratado em fevereiro de 2023, Marcelo participou das conquistas do Campeonato Carioca (2023), da Copa Libertadores (2023) e da Recopa Sul-Americana (2024).

O Fluminense volta a campo na próxima sexta-feira (8), às 19 horas (de Brasília), quando visita o Internacional, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. A equipe carioca ocupa a 12ª posição, com 37 pontos, enquanto o Colorado é o 5º colocado, com 53 tentos.