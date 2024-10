Com Raí na plateia, espanhola Jenni Hermoso ganha prêmio Sócrates

A espanhola Jenni Hermoso recebeu nesta segunda-feira, durante a premiação da Bola de Ouro, em Paris, o Prêmio Sócrates, entregue a personalidades do futebol envolvidas em causas sociais. A atacante da seleção da Espanha e do Tigres, do México, foi vítima de uma agressão sexual na última edição da Copa do Mundo feminina, no ano passado.

Ao comemorar o título da seu país na competição, Hermoso recebeu um beijo forçado do então presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales. Após o episódio, ela abriu denúncia contra o dirigente, que foi investigado e será julgado em fevereiro de 2025. O irmão de Sócrates, Raí, marcou presença na plateia.

"Quero agradecer muito, significa muita coisa. Esse prêmio não é só para mim. A igualdade não é sempre um fato, nós trabalhamos sempre para que o futebol feminino seja um lugar melhor para as próximas gerações. Hoje acordei lembrando as palavras de uma criança que disse querer ser uma futebolista igual a mim. A lembrança da voz dessa menina é importante, ela merece um mundo sem preconceito de gênero, com mulheres corajosas. Não abram mão de lutar. Sejam convencidas de tornar o mundo um lugar melhor. Precisamos de uma mudança dentro e fora de campo", disse Jenni ao ganhar o prêmio.

O Prêmio Sócrates foi criado pela revista France Football em 2022, como reconhecimento a atletas envolvidos em causas sociais. O primeiro ganhador do troféu foi Sadio Mané.

No ano passado, o atacante brasileiro do Real Madrid, Vinicius Júnior, foi coroado com o prêmio por conta do trabalho exercido pelo Instituto Vini Jr, criado e presidido pelo próprio jogador, em 2020.