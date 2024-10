Raphael Veiga valoriza identificação com o Palmeiras e avalia luta pelo Brasileirão: "Uma loucura"

Raphael Veiga foi um dos grandes nomes da vitória do Palmeiras por 5 a 3 sobre o Juventude, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo, em Caxias do Sul. Com o resultado, o Verdão chegou a 60 pontos e colou no líder Botafogo, ficando apenas um ponto atrás. O meia destacou a "loucura" da briga pelo título, valorizou a identificação com o clube e a história que vem construindo no Verdão.

Com 99 gols marcados, Raphael Veiga é o artilheiro do clube no século XXI e, ainda, é o jogador com mais gols no Allianz Parque. Diante do Juventude, o meia fez seu segundo hat-trick da carreira. O primeiro foi em 2022, na goleada por 5 a 0 sobre o Independiente Petrolero (BOL), na fase de grupos da Libertadores, na Bolívia.

"Feliz por ontem, foi uma noite especial. A primeira vez que fiz três gols no Brasil. O Palmeiras é isso. Não dá para desacreditar nunca. Ainda temos oito jogos. Igual no ano passado, dá para ver que o Brasileiro sempre foi uma loucura. Espero que esse ano a gente consiga nosso objetivo de novo. Me sinto em casa aqui no Palmeiras, é um clube que eu tenho uma identificação muito grande, por tudo o que vivi e passei quando criança. Então, poder viver tudo isso no futebol, ainda mais aqui, é um motivo de alegria muito grande", disse em entrevista ao SporTV.

Raphael Veiga defende o Palmeiras desde 2019 de maneira consecutiva. O meia, primeiro, chegou ao clube em 2017, mas sem conseguir se firmar logo de cara foi emprestado ao Athletico-PR, onde permaneceu até 2018. Em seu retorno ao clube paulista, tornou-se um dos pilares do time. Nesta temporada, porém, viveu altos e baixos, mas tem demonstrado, nesta reta final, seu caráter decisivo.

Em 2024, ele disputou 50 dos 59 jogos do Palmeiras na temporada, sendo 45 deles como titular. Neste ano, ele tem 17 gols e sete assistências, e tem a possibilidade de superar seu ano mais artilheiro no clube, que foi em 2022, com 20 bolas na rede. Nos últimos cinco jogos, Veiga marcou seis gols.

Com Raphael Veiga e de olho na liderança, o Palmeiras volta a campo no sábado para enfrentar o Fortaleza, pela 31ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).