Sob chuva, São Paulo encerra semana de treinos no CT da Barra Funda

Na manhã deste sábado, o São Paulo encerrou a semana de treinos no CT da Barra Funda. Sob chuva, o elenco realizou o segundo trabalho de olho no embate contra o Criciúma, pela 31ª rodada do Brasileirão, no Heriberto Hulse.

Na atividade, o técnico Zubeldía e sua comissão dividiram o elenco em dois grupos. Os jogadores que atuaram por mais tempo na vitória contra o Vasco, por 3 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, fizeram um trabalho à parte.

Essa divisão do plantel realizou exercícios de mobilidade, técnica, ativação, posse de bola e agilidade seguidos de um jogo em espaço curto. A grande diferença para os demais foi um trabalho de transição em superioridade númerica seguido de um coletivo de 11 contra 11 utilizando toda extensão do gramado.

A outra parte do elenco, portanto, também participou de atividades com foco na mobilidade, ativação e posse de bola. O São Paulo busca manter o ritmo da atuação contra o Vasco para buscar uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores.

O duelo contra o Criciúma está marcado para às 22h (de Brasília) do próximo dia 26. Zubeldía, portanto, terá tempo para trabalhar o Tricolor em busca dos três pontos.

Com 50 pontos, o São Paulo ocupa a quinta colocação, com um a menos do que o Flamengo, que abre o G4 do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, contudo, tem uma rodada a cumprir.