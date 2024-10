Operário-PR x Paysandu: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B do Brasileiro

Operário-PR e Paysandu entram em campo neste domingo pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola irá rolar no Estádio Germano Kruger, no Paraná, a partir das 11h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão da TV Brasil, na televisão aberta, do Canal Goat, no Youtube, e do Premiere, via pay-per-view.

CLASSIFICAÇÃO

Operário-PR - 46 pontos em 31 partidas - iniciou a rodada em 8º lugar.



Paysandu - 36 pontos em 31 partidas - iniciou a rodada em 14º lugar.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Gabriel Feliciano; Rodrigo Lindoso, Vinícius Diniz e Pedro Lucas; Rodrigo Rodrigues, Felipe Augusto e Daniel Lima.



Técnico: Rafael Guanaes.

Paysandu: Nogueira; Bryan Borges, Lucas Maia, Wanderson e Edílson Júnior; João Vieira, Netinho, Benjamin Borasi, Robinho e Paulinho Boia; Ruan Ribeiro.



Técnico: Márcio Fernandes.

Arbitragem

O jogo será apitado pelo árbitro Lucas Guimarães Rechatiko, com os assistentes Tiago Augusto Kappes e Mauricio Coelho Silva Penna.