Novo técnico do Santos quer reintegrar Soteldo, mas diretoria tem desconfiança

O novo técnico do Santos, que ainda tem o nome mantido em sigilo, tem o desejo de reintegrar Yeferson Soteldo, emprestado ao Grêmio até o final do ano. A diretoria alvinegra, contudo, tem uma certa desconfiança em relação ao atacante.

"O técnico tem interesse no Soteldo, quer a integração. Mas a direção tem certas restrições, não em relação a parte técnica. Tem certas restrições que já manifestamos à comissão que ele entenda o novo momento. O que ficou no passado, aconteceu", comentou o presidente Marcelo Teixeira no Esporte por Esporte.

No contrato de empréstimo, há uma cláusula de opção de compra fixada no valor de U$ 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões na cotação atual). O mandatário do Peixe afirmou que o Grêmio tentou buscar algumas alternativas para contratá-lo em definitivo, mas os paulistas querem o valor integral.

"O Grêmio já pediu parcelamento, inclusão de outros jogadores, mas o Santos não aceita. O Santos quer o valor que está no contrato pelos 50%. Se o Grêmio exercer esse direito, vamos respeitar. Caso não, há a possibilidade da integração do Soteldo. Tudo vai passar por uma avaliação", completou Teixeira.

A volta de Soteldo divide opiniões. Logo após o acesso à Primeira Divisão, a principal organizada do Alvinegro Praiano, Torcida Jovem, disse em uma nota que não aprova o retorno do atacante.

O venezuelano foi um dos destaques do Grêmio nesta temporada. Foram 41 jogos disputados, 32 entre os titulares, com sete gols marcados e quatro assistências. Mas o jogador ficou marcado pelo episódio de afastamento por indisciplina no ano passado, quando o clube foi rebaixado à Série B pela primeira vez.