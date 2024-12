Presidente do Santos mantém sonho de contratar Gabigol e mira Tiquinho Soares

Depois de conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro e o consequente acesso para a Série A em 2025, o Santos vai ao mercado em busca de reforços. O presidente Marcelo Teixeira citou diferentes nomes neste sábado, entre Tiquinho Soares, do Botafogo, Gabigol e Dudu, ambos próximos de serem anunciados pelo Cruzeiro.

Em entrevista à Santa Cecília TV, Teixeira disse que o ex-atacante do Flamengo ficou "balançado" com a ideia de retornar ao clube paulista. "Quando o Santos fez esse gesto, ele mexeu com o estafe e o jogador. Se não fosse assim, já teria sido concretizado o fato. Ainda não foi pelo fato de que você esteja amadurecendo, de ambas as partes, a possibilidade de isso acontecer. Mas é muito difícil acontecer uma concretização assim", afirmou o dirigente.

A dificuldade mencionada pelo presidente é pelo fato do atacante estar sendo especulado no Cruzeiro. As notícias vêm desde outubro, quando Gabigol anunciou que não seguiria no Flamengo em 2025.

Apesar de sonhar com nomes de peso, Teixeira disse que não cometerá "atrevimentos" nas contratações. "Quando você pensa num atleta individualmente como Gabriel, Dudu (que deixou o Palmeiras), é um atrevimento de você tentar fazer sem onerar. O Santos vai ao mercado tentar trazer um jogador para conseguir manter uma filosofia de trabalho vencedora, mas não quer dizer que irá onerar os cofres do clube", afirmou o presidente.

Para que isso seja viável sem prejudicar a saúde financeira do clube, ele defende parcerias para ajudar no pagamento do negócio. "Só concretizará esse fato, e isso ficou claro ao estafe do jogador e do clube, no sentido de você ter respaldo, retaguarda para conseguir concretizar um negócio como ele. Um patrocinador que irá auxiliar", disse.

Já as negociações com o atacante Tiquinho Soares parecem trazer mais notícias positivas. "Já está bem adiantadas as questões profissionais envolvendo clube e jogador. Mas, agora, precisa haver negociação envolvendo o clube. No caso do Botafogo, estava envolvido em questões internacionais. Agora, no retorno, pode haver o entendimento. Tem clubes que estão em aberto em termos de parcelas com o Santos, valores financeiros. Tudo isso facilita num entendimento caso haja interesse dessa liberação", contou Teixeira.

O presidente também revelou o interesse em um jogador do Athletico-PR, rebaixado para a Série B neste ano. De acordo com Teixeira, o volante Erick interessa ao clube paulista. Ele afirmou que os paranaenses tentaram envolver uma troca com o atacante Guilherme, o que foi rejeitado pelo Santos.

"Quando vai buscar a aquisição, o jogador custa 5 milhões de euros. Tudo é dentro de uma negociação que exige um tempo. Não está concretizada, mas está em aberto para ter uma conclusão favorável caso não envolva o Guilherme na negociação", afirmou.