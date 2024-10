Hulk elogia zaga do Vasco após classificação à final da Copa do Brasil

Neste sábado, em jogo válido pela semifinal da Copa do Brasil, o Atlético-MG eliminou o Vasco ao empatar por 1 a 1. No duelo de ida, a equipe mineira superou os cariocas por 2 a 1. Assim, avançou à grande final e, agora, aguarda o vencedor do duelo entre Corinthians e Flamengo para conhecer seu adversário na decisão.

Autor do gol de empate, o atacante Hulk agradeceu muito seu scout.

"Muito feliz, primeiramente agradecer a Deus, agradecer também nossos torcedores que estão sempre nos apoiando, mesmo em quantidade menor, eles compareceram e fizeram barulho. Agradecer também ao meu scout, que faz um trabalho excepcional e falou que hoje a chance de fazer gol seria no canto direito, no alto do goleiro, ou cruzado rasteiro no canto esquerdo. Então a primeira oportunidade que eu tive de bater no canto direito alto eu fiz, então isso mostra que o trabalho é muito bem feito. A gente fica muito feliz e grato em chegar em mais uma final com essa camisa aqui", disse.

"Terça-feira temos mais uma grande partida, dentro de nossa casa, diante de um grande adversário, para fazermos um ótimo jogo e, com fé em Deus, buscar mais uma final na Copa Libertadores", concluiu.

O atleta também comentou sobre a partida e elogiou a zaga adversária.

"Foi um jogo bastante pegado, nós não tínhamos muito espaço. A zaga do Vasco fez um trabalho excepcional hoje, não deixava a gente virar de frente ou dominar, sempre vinha puxando ou empurrando, fazendo várias faltas, então dificultava muito nosso trabalho e nosso estilo de jogo. Infelizmente não tínhamos tanta oportunidade assim. Nessa bola eu me posicionei e o Scarpa me achou com um passe excecional, onde eu consegui dominar. Ela ficou limpa para eu bater no gol e eu fui muito feliz na finalização. Agradecer meus companheiros, nós lutamos até o final. O time do Vasco vinha fazendo uma grande Copa do Brasil, e aqui na casa deles é muito difícil de serem batidos com uma torcida maravilhosa apoiando até o final. Nós sabíamos da dificuldade, por isso ficamos muito felizes com o resultado", finalizou.

A partida contra o River Plate, válida pela ida da semifinal da Libertadores, acontece na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.