Arboleda celebra vitória, mas admite 'dor' por Libertadores

Completando 301 jogos pelo São Paulo, Arboleda ressaltou a importância da vitória sobre o Corinthians, neste domingo (29). O jogador admitiu, no entanto, que a queda na Libertadores ainda mexe com o time.

O que aconteceu

O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1, no Mané Garrincha. O triunfo veio na sequência da eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores, diante do Botafogo.

Arboleda marcou um dos gols da partida. Ele fez o segundo do São Paulo, que também marcou com Lucas Moura e André Silva. Yuri Alberto descontou para o Corinthians.

O São Paulo chegou a 47 pontos e entrou no G-4 do Brasileirão - ao menos até o jogo do Flamengo. A equipe volta a campo no próximo sábado (5), quando visita o Cuiabá.