Athletico-PR age rápido e anuncia Lucho González como novo técnico

O Athletico-PR anunciou, nesta terça-feira (24), a contratação do argentino Lucho González como novo treinador da equipe. O ex-jogador trabalhará junto com a comissão técnica permanente do Furacão e sob a coordenação do diretor técnico Paulo Autuori.

O anúncio de Lucho foi feito menos de 24 horas após o clube demitir Martín Varini. A demissão foi anunciada durante a noite da última segunda-feira (23).

Em 2022, depois de pendurar as chuteiras, Lucho trabalhou como auxiliar técnico de Alberto Valentim no Athletico-PR. Sua única experiência como treinador foi no comando do Ceará, no mesmo ano. O argentino foi demitido após dez jogos, com apenas uma vitória, quatro empates e cinco derrotas.

Seu último trabalho foi no Internacional, atuando novamente como auxiliar do técnico Eduardo Coudet, entre 2023 e 2024.

Como jogador, Lucho González defendeu o Athletico-PR entre 2016 e 2021. Ao todo, disputou 160 jogos, marcou dez gols e deu seis assistências. O argentino participou da conquista de duas Copa Sul-Americanas (2018 e 2021), da Copa do Brasil (2019) e do Campeonato Paranaense (2020).

O Furacão vive momento ruim na temporada. A equipe não vence há sete rodadas no Campeonato Brasileiro e ocupa a 13ª posição, com 31 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Athletico-PR segue vivo na Sul-Americana e briga por uma vaga na semifinal com o Racing, da Argentina.

No jogo de ida, no dia 19 de setembro, a equipe brasileira venceu por 1 a 0, na Ligga Arena. Na partida de volta, nesta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no El Cilindro, o Athletico-PR pode jogar pelo empate para avançar. Uma vitória do Racing por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.