Pressão no time, propostas, mudança de preço: como Flamengo contratou Plata

Do UOL, no Rio de Janeiro

O último reforço do Flamengo antes do fim da janela foi Gonzalo Plata, mas a missão não foi simples. Negociação que durou mais tempo neste meio de temporada, o equatoriano pressionou o Al-Sadd (QAT), recusou ofertas mais altas e viu o clube rubro-negro ser insistente até vencer a "batalha" travada poucos dias antes do limite para contratações.

O que aconteceu

O acordo entre Fla e Al-Sadd só foi concretizado faltando três dias para o encerramento da janela. O clube vai pagar 3,8 milhões de euros (R$ 23,49 milhões) por 50% dos direitos do jogador.

A compra integral dos direitos econômicos ficou em 8,2 milhões de euros (R$ 50,69 milhões). O Al-Sadd também terá 30% de lucro em eventual venda futura.

O acordo enfrentou vários obstáculos. O principal deles foram as exigências sem fim do clube catari.

O contrato foi e voltou várias vezes entre os clubes. Em determinado momento houve certo pessimismo e o Flamengo ameaçou retirar a proposta cerca de uma semana antes de a negociação ter sucesso.

Flamengo, Plata e Al-Sadd tinham um acordo verbal que não foi respeitado. O clube pediu mudanças no contrato incluindo valores, cláusulas e percentuais. Com o rubro-negro irredutível, os termos voltaram a ser próximos do que já estava conversado.

Plata também tinha propostas mais vantajosas do ponto de vista financeiro. Ele foi procurado pelo Corinthians no início da janela, mas o clube desistiu por conta do valor e da dificuldade. Outras equipes do futebol árabe também colocaram propostas na mesa.

A vontade do jogador pesou em grande parte nesse sentido. Ele pressionou o clube para aceitar a oferta do Flamengo, que também manteve a firmeza nos termos já combinados. Plata estava empolgado com a ideia de jogar no Brasil quando chegou a proposta do Corinthians.

O jogador conversou com equatorianos que atuam no futebol brasileiro. O futebol mais competitivo e o tamanho do Flamengo o atraíram durante a negociação. Os dirigentes do clube foram até a Europa para selar a transferência com os empresários.

Foi uma batalha desde muito tempo. Quando chegou a proposta do Brasil, do maior do continente, foi difícil negar. Estou muito feliz. Quero agradecer a eles por pressionarem o clube. Os jogadores têm uma união muito forte. Vou fazer o possível para que estejam felizes com o meu trabalho. Que a torcida me abrace Gonzalo Plata