'Depay é o Mbappé? Que badalação é essa', detona Trajano

Durante o Cartão Vermelho desta terça (10), o comentarista José Trajano disse que está intrigado com o "cartaz" para a contratação de Memphis Depay pelo Corinthians.

Trajano entende que há um exagero para a euforia com a chegada de Depay. O jornalista entende que ele é apenas um bom jogador, mas sem as credenciais que justifiquem tamanho barulho.

O que me intriga é: Por que esse cartaz todo para o Memphis? Chegou o Pelé? Chegou o Mbappé? Eu não entendo. Tudo bem, o time está lá embaixo, lutando para não ser rebaixado no Brasileiro, mas tem chance na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Mas quem é o Depay? É a oitava maravilha do mundo? Não! É um bom jogador, de seleção. Mas transformaram o Memphis em um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol internacional. Me intriga muito essa vinda de jogadores para o futebol brasileiro.

José Trajano

Corinthians vai se complicar se deixar de pagar alguma coisa ao Depay: saiba detalhes do contrato

Rodrigo Mattos explica detalhes do contrato do Corinthians com Memphis Depay! Tem bônus? Quem vai pagar o salário do holandês? Confira!

Trajano detona previsão de Brasil na final da Copa! É o 'Vocês vão ter que me engolir' do Dorival!

Dorival Junior promete Brasil na final da Copa do Mundo! José Trajano critica e diz que a seleção brasileira hoje não tem alma e não dá prazer de assistir

Colômbia derrota a Argentina com show de James Rodríguez e se vinga da Copa América

José Trajano e Juca Kfouri comentam a vitória colombiana e o show do ex-jogador do São Paulo

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista a Cartão Vermelho na íntegra