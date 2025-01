Giovanna comenta sobre possível romance com Maike: 'Ruim de lábia"

Giovanna declarou na manhã desta quinta-feira (30) que não pretende mais viver um romance com Maike no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No quarto, Giovanna negou que tenha "rolado um clima" entre ela e Maike na festa do dia anterior. A sister ainda riu da situação junto à sua irmã, Aline e Vitória Strada.

Gracyanne disse que a irmã só estava "provocando" o brother. "Duvido [que rolaria um clima] depois daquele almoço", disse ela, se referindo à refeição do Big Fone com Eva e Renata. "Ele é ruim de lábia".

Depois que ele [Maike] falou que elas [Renata e Eva] eram prioridade, desmoronou. Acho que não vai não. Ela [Giovanna] já tava morrendo de ciúmes da Renata, aí ele ainda fala aquilo... Gracyanne

Giovanna afirmou que o almoço foi importante para definir suas inteções com o brother. "Na minha cabeça, foi ótimo. Se tinha um pinguinho de indecisão agora não tem mais."