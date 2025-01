Rodrigo Bocardi recebe apoio na web após demissão: 'Globo que perde'

Espectadores e fãs de Rodrigo Bocardi, 49, demonstraram apoio ao jornalista após sua demissão da Globo.

O que aconteceu

A emissora confirmou nesta quinta-feira (30) que o apresentador deixou o comando do "Bom Dia São Paulo". Segundo a emissora, o âncora foi desligado por "descumprir normas éticas" do jornalismo da emissora.

Pouco após a notícia, seguidores expressaram apoio a Rodrigo pelas redes sociais. Muitos foram até os comentários do último post do jornalista para registrar sua opinião. "Acabou o jornal da manhã da Globo, só assistia por causa de você", disse uma seguidora. "Era o único motivo para assistir à Globo", comentou outro. "Você é melhor que o Bonner, a Globo que perdeu", opinou um terceiro.

Alguns espectadores ficaram em dúvida e encheram o jornalista de perguntas. "Qual foi, Boca? O que tu fez pra Glubes??? Deixou eles nervoso pá c*rai", perguntou um rapaz. "O que tu fez, como ficará minhas manhãs agora?", questionou uma seguidora. "É verdade que você saiu da Globo? As manhãs não serão mais as mesmas", falou outro perfil no Instagram.

O assunto também foi parar entre os mais comentados na rede X, com críticas e especulações. Alguns resgataram um episódio em 2020, quando Bocardi questionou se um rapaz negro era catador de bolinhas por estar com a camiseta de um clube de luxo em São Paulo. "E vamos aos fatos, o Rodrigo Bocardi deveria ter sido demitido desde esse dia", comentou um perfil.

Outros cogitaram qual teria sido o motivo da demissão do âncora. "Fofoca pela metade mata fofoqueiro", brincou uma. "Fez publi disfarçada nas redes sociais? Fez um comentário polêmico no ar? (complicado, levando em conta o que Demétrio e cia falam) Algum comportamento abusivo nos bastidores e foi denunciado? Queremos respostas, Rede Globe", especulou outro usuário.

E vamos aos fatos, o Rodrigo Bocardi deveria ter sido demitido desde esse dia pic.twitter.com/nMEbSVlshx -- j. (@whoisjupa) January 30, 2025