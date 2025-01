Após perder 30 kg, Simone Mendes passa por cirurgia estética

Simone Mendes, 40, contou que passou por uma cirurgia estética.

O que aconteceu

A cantora, que perdeu 30 kg, usou os stories de seu Instagram nesta quinta-feira (30), para explicar o procedimento. Ela ainda disse que vai tirar alguns dias de folga dos palcos para se recuperar.

Simone contou que fez uma correção estética nas coxas e retirou a flacidez. "Agora eu posso contar pra vocês. Fiz um processo cirúrgico e aí eu peguei 12 dias de folga, e vou pegar um pouquinho mais depois do Carnaval, que são os 'respiros' que eu tenho ao longo do ano por conta do trabalho".

A sertaneja apontou que havia algumas coisas que a incomodavam. "E o que eu fiz dessa vez? Bom, vocês sabem que eu venho num processo de emagrecimento longo, não foi da noite para o dia, e nesse processo eu perdi, mais ou menos, uns 30 quilos. Como eu sou mãe de duas crianças e tinha muito excesso de peso, tem que ir fazendo essas correções ao longo do tempo para que a gente chegue num resultado que fique bom pra mim, que eu fique confortável e me sinta bem. Tinham uns detalhes que precisavam de ajustes".

A artista tranquilizou os fãs e disse estar se recuperando bem. "Tem mais ou menos dois anos que eu venho tentando organizar e fazer todos os detalhes que precisam ser feitos no meu corpo pra que fique harmônico. Eu tinha uma flacidez de coxa terrível e nada resolvia, porque o excesso de peso que eu tive, e a perca dele, fizeram com que a firmeza da pele não voltasse. Como isso só tem três dias, tenho que voltar no meu médico (…) Mas só pra deixar vocês cientes, que tô aqui em off, tranquilinha por conta da cirurgia e que, por sinal, foi bem grande. Então, tô aqui de repouso".