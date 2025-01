João Gabriel chora no BBB 25: 'Medo da nossa família ser atacada'

Nesta quarta-feira (29), durante um momento de forte emoção no BBB 25, João Gabriel não conteve as lágrimas e chorou ao lado do irmão e dupla na casa, João Pedro. O salva-vidas de rodeio comentou sobre medos relacionados à exposição da família fora do programa.

O que aconteceu?

O motivo do desabafo foi o receio de que erros cometidos no jogo possam causar ataques ou críticas à família e amigos próximos. Com a voz embargada, João Gabriel expressou sua preocupação. "Nosso pai trabalhou a vida inteira, até hoje trabalhando. Nossa mãe, nossos amigos. Nossa vida e a vida deles estão em nossas mãos, porque tem muita gente má lá fora.", frisou o brother.

João Pedro tentou confortá-lo. "Mas nóis não tá fazendo nada de errado, Gabriel. Nóis tá sendo nóis. Nóis sempre foi desse jeito. Eles tão bem.", respondeu de forma tranquila.

Mesmo com o consolo do irmão, João Gabriel insistiu em seu temor. O brother deixou evidente o peso que a exposição pública tem sobre ele. "Fico com medo de alguém mandar mensagem pra eles, falar trem pra minha mãe, pro meu pai, pros meus amigos", comentou de forma preocupada.