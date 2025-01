Pablo Sanábio fala de recuperação após tumor no cérebro: 'Vou viver muito'

Pablo Sanábio, 42, se abriu nesta terça-feira (28) sobre seu tratamento após retirar um tumor do cérebro.

O que aconteceu

O ator contou como descobriu o câncer após confusão mental e lapsos de memória. "Eu estava lendo uma mensagem no WhatsApp e, de repente, não conseguia entender o que estava escrito. Passou e achei que fosse uma crise de ansiedade. No dia seguinte, fui ao mercado e não sabia por que tinha ido até lá", recordou em entrevista à coluna Play, do O Globo.

Após o mal-estar, Pablo teve confusões e precisou ser hospitalizado. "Aí fui para o hospital e descobri que tinha uma lesão cerebral, mas eles não conseguiam identificar o que era", mencionou.

O artista passou por uma cirurgia, ficou livre do câncer e foi submetido a quimioterapia e radioterapia. "Toda a lesão foi retirada e, depois de 15 dias, a biópsia indicou que era um tumor entre grau 3 e grau 4. Como prevenção, fiz sessões de quimioterapia e radioterapia", explicou.

Isso que aconteceu comigo me fez enxergar a vida por uma outra ótica. Pablo Sanábio

A doença fez o ator mudar suas perspectivas da vida. "Todos os dias eu agradeço pela família e pelos amigos que eu tenho. Fiz um combinado com a vida: vou viver muito. Tenho muito o que fazer aqui", afirmou. Agora, ele segue em tratamento com uma quimioterapia mais leve, por via oral.

Prestes a voltar à TV na novela Garota do Momento (Globo), Pablo celebrou esse momento especial. "Estar em cena é uma das coisas que mais me deixa com a sensação de vida e depois da questão de saúde que eu tive, viver é o que eu mais vou fazer todos os dias", escreveu ele no Instagram.