'Mania de Você': Molina retorna sombrio e capaz das maiores atrocidades

O capítulo de segunda-feira (27) promete ser cheio de reviravoltas com o retorno de Molina (Rodrigo Lomabrdi) em "Mania de Você" (Globo). Splash recebeu em primeira mão novas fotos do vilão em sua volta para a novela escrita por João Emanuel Carneiro.

O que vai acontecer

Molina está oficialmente de volta a "Mania de Você". Após fingir a própria morte, o empresário reaparece de forma surpreendente e estratégica, e seguirá ditando os passos de Mércia (Adriana Esteves), mas, agora, de perto.

Em cenas previstas para irem ao ar a partir desta segunda-feira (27), Mércia afirma a Mavi (Chay Suede) ter conseguido uma nova empresa para financiar o projeto Albacoa 2. Ela exige que o filho a nomeie CEO durante a tensa reunião na sala de administração para fechar negócios com o grupo criado por Viola (Gabz) e Volney (Paulo Rocha), que tenta interferir na conversa entre mãe e filho.

O assunto acaba sendo resolvido em particular entre os dois, e mais uma vez Mavi é ameaçado pela mãe. Sob pressão, ele cede às ordens de Mércia e anuncia que ela está no comando dos negócios. A primeira atitude da nova líder é cancelar a fusão com o grupo Calcan. Ela rasga o contrato e demite Volney, seu próprio marido.

Após uma série de revelações e eventos tensos, Mércia é surpreendida por Molina com um sorriso cínico no rosto. Surpresa e feliz, ela revela que estava com saudades do amante, marcando assim a volta de Molina e da parceria dos dois.

Molina (Rodrigo Lombardi) e Mércia (Adriana Esteves) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Molina volta mais sombrio e determinado

O ator Rodrigo Lombardi comemora seu retorno à trama de João Emanuel Carneiro. "Quando recebi a notícia que voltaria, fiquei muito animado, pois sabia que o retorno dele traria grandes reviravoltas para a trama".

Ele promete um vilão ainda mais perverso. "O Molina volta ainda mais sombrio e determinado. Enquanto estava 'morto', ele adquiriu muitas informações e observou tudo mesmo de longe, com ajuda da Mércia e isso o tornou mais implacável. O público pode esperar um Molina ainda mais calculista e perigoso".

Molina (Rodrigo Lombardi) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Com isso, novas reviravoltas podem ser esperadas na história. "O público pode esperar muitas surpresas e reviravoltas. O Molina e a Mércia têm uma relação intensa e cheia de conflitos, então certamente haverá muitas cenas emocionantes entre eles. A química entre os personagens é algo que sempre gostei de explorar".

Minha expectativa é que o retorno do Molina traga uma nova dinâmica para a novela. Espero que o público fique intrigado e ansioso para ver o que ele vai aprontar a seguir. É um personagem complexo, um vilão capaz das maiores atrocidades, um tipo que sempre é interessante interpretar. Rodrigo Lombardi

Por fim, Lombardi espera que a relação de Molina e Mavi como pai e filho ganhe espaço na trama. "A relação do Molina com Mavi é complicada. Eles têm uma história que ainda não foi totalmente revelada, sequer vivida direito, que é a relação entre pai e filho, e isso vai trazer muitos conflitos. Será interessante acompanhar como essa relação se desenvolve e afeta os outros personagens".