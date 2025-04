Qual a fortuna dos atores de 'Breaking Bad'? Saiba quem é o mais rico

O fenômeno "Breaking Bad" (2008-2013) alavancou a carreira de Bryan Cranston, Aaron Paul, 45, e Bob Odenkirk, 62, os astros principais da trama produzida por Vince Gilligan.

Bryan Cranston - Walter White

Sua interpretação como Walter White em "Breaking Bad", protagonista da série, rendeu a Bryan Cranston quatro Emmy Melhor Ator em Série Dramática. Os prêmios promoveram ainda mais seu trabalho.

Em 2016, Cranston foi indicado ao Oscar de Melhor Ator por sua atuação em "Trumbo". O filme narra a trajetória do roteirista Dalton Trumbo, figura talentosa de Hollywood, mas que passou a ser desprezado por sua ligação com o Partido Comunista.

Além de ator, Bryan Cranston é diretor, produtor e roteirista. Dirigiu episódios de várias séries. Isso inclui sete de "Malcom in the Middle", três de "Breaking Bad", dois de "Modern Family" e um da versão americana de "The Office".

A estimativa recente é que Cranston seja dono de um patrimônio de 40 milhões de dólares. Dez anos depois de encarnar Walter White, ele é o ator mais rico da série conforme cálculo divulgado pelo portal Celebrity Net Worth.

Bryan Cranston em 'Breaking Bad' e em aparição recente Imagem: Divulgação e Getty Images

Aaron Paul - Jesse Pinkman

Aaron Paul interpretou Jesse Pinkman, parceiro de Walter White em "Breaking Bad". Pelo papel, ele venceu três Emmy Awards de Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática.

Em 2023, Paul criticou o fato de não receber pelo sucesso que a série fez. Ele e demais atores da produção fizeram um apelo à Aliança de Produtores de Cinema e Televisão para exigir alguma compensação financeira.

Para ser totalmente honesto, recebo nenhum centavo da Netflix sobre Breaking Bad e isso é uma loucura para mim Aaron Paul, 2023, ao The Independent

Aaron Paul em entrevista para o UOL sobre El Camino: A Breaking Bad Movie Imagem: UOL

Recentemente, Aaron Paul vendeu sua mansão por 2 milhões de dólares. Localizado no bairro de West Hollywood, o imóvel conta com 270 m², a propriedade conta com quatro quartos, cinema, bar e suíte master com varanda e vistas panorâmicas do centro de Hollywood.

Após viver Pinkman, surgiu em filmes de pouca expressão e em seriados. Esteve na quarta e sexta temporadas de "Black Mirror", por exemplo, "Better Caul Saul", além de "Westworld".

Desde que estrelou "Breaking Bad", Aaron Paul acumulou entre 16 e 20 milhões de dólares. As estimativas mais recentes do patrimônio do ator estadunidense foram divulgadas pelos portais Celebrity Net Worth e The Richest.

Junto com Bryan Cranston, Aaron Paul abriu uma empresa de mezcal, bebida tradicional mexicana. O negócio, que é mais uma boa fonte de renda para os bem sucedidos atores, foi aberto em 2022.

Bob Odenkirk - Saul Goodman

Intérprete de Saul Goodman, Bob Odenkirk fez seu personagem perdurar por quase uma década a mais. O advogado de Walter White em "Breaking Bad" fez tanto sucesso, que ele ganhou uma série própria.

"Better Caul Saul", sobre Saul Goodman, foi lançada em 2015 e teve seis temporadas. O encerramento do projeto aconteceu em 2022.

Antes de alçar o sucesso com Saul Goodman, Odenkirk trilhou uma carreira sólida como roteirista. Esteve por trás de programas famosos como Saturday Night Live e Ben Stiller Show, pelos quais até venceu prêmios.

O patrimônio atual de Odenkirk giraria em torno de 16 milhões de dólares. O cálculo também foi feito pelo portal Celebrity Net Worth, conhecido por fazer estimativas sobre a vida financeira dos famosos.