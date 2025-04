BBB 25: João Gabriel vence Prova do Anjo e está imune

A Prova do Anjo foi realizada hoje no BBB 25 (Globo). João Gabriel venceu a dinâmica e está imune.

O que aconteceu

Os participantes da prova foram definidos por sorteio. João Pedro tirou a bolinha vermelha e ficou fora da disputa.

Em seguida, eles foram separados em duplas. Foram elas: Maike e Renata, João Gabriel e Vinícius, Guilherme e Delma e Diego e Daniele.

Na primeira parte da prova, um dos integrantes vai atravessar um caminho de obstáculos vendado, recebendo instruções do parceiro. Quem fizer a prova em menor tempo, vence a prova de duplas. A dupla vencedora então realiza uma etapa de sorte para definir o Anjo da semana.

Primeira etapa

João Gabriel e Vinícius tiveram o melhor tempo. Eles fizeram a dinâmica em 1 minuto e 25 segundos.

Diego e Daniele finalizaram a prova de duplas em 2 minutos e 27 segundos. No entanto, Daniele tirou a sua venda e começou a prova antes de Diego apertar o botão que iniciava. Com isso, seu tempo foi recalculado para 2 minutos e 57 segundos.

Renata também tirou a venda antes de Maike apertar o botão e foi punida com 30 segundos extras. Com isso, eles marcaram 2 minutos e 13 segundos.

Guilherme e Delma classificaram em último lugar. Eles realizaram a prova em 3 minutos e 5 segundos.

Segunda etapa

João Gabriel e Vinícius disputaram a prova final de sorte. escolheu o cartão premiado e, com isso, venceu a prova, consolidando-se novo Anjo. Ele está autoimune.

