'BBB 25': Vitória Strada coloca João Gabriel, João Pedro e Renata na Mira do Líder

Vitória Strada ganhou a liderança do BBB 25 nesta quinta-feira, 3. Com o reality no Modo Turbo, ela terá que indicar um dos participantes que colocou na mira para o Paredão. Ela colocou João Gabriel, João Pedro e Renata na Mira do Líder.

A prova foi disputada em rodadas. A última, que concedia o colar do líder, foi disputada por Delma, Vitória e Maike. A sister apertou o botão primeiro e venceu.

Ela escolheu Daniele e Diego Hypólito para o Vip.

O Paredão será montado nesta sexta, 4. Delma e Maike terão que escolher, em consenso, uma pessoa que será emparedada durante a formação da berlinda. Se não chegarem a um consenso, os dois estarão no Paredão, que será quádruplo.

Além disso, haverá a Prova do Anjo, que é autoimune nesta semana. A eliminação ocorre neste domingo, 6.