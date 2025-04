Vitor Kley lamenta morte do pai, o ex-tenista Ivan Kley: 'Meu herói'

Vitor Kley, 30, lamentou a morte do pai, o ex-tenista Ivan Kley, 66, na manhã desta sexta-feira (4).

O que aconteceu

Ivan Kley morreu na noite de quinta-feira (3), após um quadro de tromboembolismo pulmonar.

Em seu perfil do Instagram, o cantor publicou uma série de registros do pai e o homenageou. "Meu herói de olhos azuis agora é de fato o maior farol. Pai, tu se tornou infinito! Ainda tinha 2 coisas que eu queria ter feito contigo... uma delas eu sei que tu vai ouvir de onde estiver, vai por mim. Enfim, agora tu tá com a mente e o coração em paz. Descansa tranquilo e na boa que a gente vai te honrar por aqui. Te amo, doutor, cachorrão. Já te sinto mais forte e presente. 'Vamos por mais!'", escreveu na legenda.

Ivan Kley foi um dos grandes nomes do tênis nos anos 1980, chegando a disputar Roland Garros, Wimbledon e US Open. Alcançou a posição 81 do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais). Em duplas, conquistou a 56ª colocação, ao lado de Givaldo Barbosa.