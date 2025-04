Gracyanne volta a falar sobre relação com Belo: 'Somos casados no papel'

Gracyanne Barbosa, 41, falou com carinho sobre sua relação com o cantor Belo, 50, com quem ficou por 16 anos.

O que aconteceu

Retornando para rotina após passar pelo BBB 25, a influenciadora contou sobre a sensação de reencontrá-lo assim que deixou o confinamento. "Foi lindo encontrá-lo no Domingão. Estava morrendo de saudade, ele também", afirmou para o Gshow.

Ainda que o artista tenha assumido um relacionamento com modelo Rayane Figliuzzi, Gracyanne revela que ela e Belo ainda são casados. "Estou solteira já tem um ano, somos casados no papel, ainda não sentamos e conversamos".

Vivendo o pós-reality, Gracy conta que futuramente ela e Belo devem conversar sobre tudo. "A gente tem muito mais para conversar ainda, no tempo de Deus. Estou focada em colher os frutos do BBB e ele com uma carreira maravilhosa. Mas vida pessoal é coisa do futuro e ele a Deus pertence".

A musa fitness também falou sobre se abrir para novos amores. "No BBB, estava fechada para um novo amor. No momento, não estou nem aberta, nem fechada. Estou me curtindo, ressignificando. Quando você passa muito tempo com uma pessoa, acaba vivendo um pouco a vida dela. Preciso de um tempo para voltar a me conhecer, viver coisas, curtir, viajar, focar na minha família, levar minha mãe para viajar".

