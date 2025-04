O conselho que Robert De Niro deu a Owen Cooper, astro de 'Adolescência'

Aos 15 anos, Owen Cooper chamou a atenção por sua performance intensa em "Adolescência", minissérie mais vista da história da Netflix. Stephen Graham, 51, diretor, roteirista e ator da produção, comparou o jovem a Robert De Niro, 81.

O que aconteceu

Jamie Miller é o primeiro papel de Owen Cooper frente às câmeras. O fato de ser estreante impressionou a crítica especializada. "Embora todo o elenco mereça crédito por suas interpretações excepcionais, ninguém chega perto de Cooper. No papel de Jamie Miller, ele capta perfeitamente a natureza volátil desses anos complexos entre a infância e a vida adulta", diz a avaliação do site RogerEbert.com.

Cooper foi aluno de teatro de Stephen Graham. Antes de estrear na aclamada minissérie, jovem participava há um ano de aulas de interpretação no Teatro de Manchester, onde Graham - que dirigiu e roteirizou "Adolescência" e, além disso, fez o pai de Jamie na história - dava aulas.

Graham considera o novato um "talento geracional". O ator e produtor exaltou o desempenho e a capacidade de improvisação de Cooper, chegando a compará-lo com o ator Robert De Niro.

Eu disse à mãe dele: 'Ele é o próximo Robert De Niro' Stephen Graham, à BBC

Robert De Niro e Cooper dividiram o palco do The One Show, da BBC. Na atração, o veterano deu um conselho para que o estreante tenha sucesso. "Você já está lá, basta ter bom senso, não se meter em encrencas e permanecer lá", disse De Niro.

Stephen Graham, Owen Cooper e Robert De Niro em programa da BBC Imagem: Divulgação

Improviso de Cooper é marcante no terceiro episódio da trama. Filmado em plano-sequência - assim como toda a série -, o capítulo apresenta uma cena tensa, na qual Jamie fica frente a frente com a psicóloga durante 40 minutos. Nesse take, o ator transita com naturalidade entre diversas sensações e chega a bocejar de tédio, algo improvisado por ele.

Os roteiros [de Adolescência] eram longos, mas eu tinha os atores ao meu redor para atuar com eles. No fim das contas, não seguimos muito os roteiros porque eu estava trabalhando com o que eles me davam Owen Cooper, ao The One Show, da BBC

O "novo De Niro" sonha em atuar em produções da Marvel. "Sou fã da Marvel desde criança. Então, obviamente, o Homem-Aranha é um trabalho que eu almejo, porque é um trabalho que toda criança quer fazer, mas eu não espero nada", disse ele à Teen Vogue.

Atualmente Cooper trabalha na nova adaptação de "O Morro dos Ventos Uivantes". No filme dirigido por Emerald Fennell, Cooper interpreta o jovem Heathcliff e atuará lado a lado de Margot Robbie e Jacob Elordi. O longa está previsto para 2026.