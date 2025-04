Diego Hypolito cai no choro e se isola após receber Castigo do Monstro

Diego Hypolito, 38, ficou visivelmente mal após ser escolhido por João Gabriel, 22, para cumprir o Castigo do Monstro no BBB 25.

O que aconteceu

Logo após receber o castigo, o ginasta retornou abalado para casa. Ao perceber, o anjo da semana tentou tranquiliza-lo: "Diego, você não vai ficar fechado lá não. Desejo boa sorte pra você lá", disse João Gabriel.

Preocupada com Diego, Vitória recomendou que o aliado aproveitasse para se alimentar antes de vestir a fantasia do monstro, mas ele se recusou. "Não, obrigado. Quero ficar sozinho", afirmou.

Mesmo com a insistência de seus companheiros de jogo, Diego garantiu que não iria comer nada e se dirigiu para academia, onde começou a chorar sozinho. Enquanto isso, Daniele explicou para os aliados que seu irmão ficou profundamente decepcionado de perder a prova e não conseguir ver sua mãe.

