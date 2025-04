Brother sugere que Delma negocie com rival: 'Se não ceder, votamos nele'

Delma conversou com seus aliados na madrugada de hoje sobre como conduzir a conversa com Maike no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após a Prova do Líder de ontem, que premiou Vitória Strada, Tadeu Schmidt informou os brothers de que Delma e Maike, os finalistas, teriam que indicar em consenso uma pessoa ao Paredão hoje.

Na área externa, Delma disse acreditar que Maike tentaria indicar Daniele e Diego. A sister até tentou conversar com o brother, mas ele afirmou que seria melhor que os dois decidissem no dia seguinte.

Guilherme, que ouvia a sogra, disse que ela poderia tentar negociar. "A senhora pode perguntar [para Maike]: 'E se você quisesse se salvar, você toparia?' Não sei, acho que ele não faria isso", disse. "Pela índole dele, ele não faria isso, não", respondeu Delma.

Delma declarou que não permitiria que o genro ou Vinícius fossem indicados, pois são suas prioridades. "Gosto muito do Di também, vai ser uma dor muito grande, mas vai depender da Prova do Anjo amanhã também", afirmou.

Daniele chegou na conversa e afirmou que poderia ser indicada pelos dois.

Já Vinícius disse que, a depender das circunstâncias, Maike não irá ceder. "Por mim, a gente vota nele", apontou. "Se não ceder, a gente vota tudinho nele", afirmou.

Enquanto isso, no Quarto Nordeste, Maike afirmou para seus aliados que eles podem ficar "tranquilos", pois não irão três deles para o Paredão. Ele disse que conversará com Delma sobre a situação não ser justa.

João Gabriel disse para o brother indicar nome de Daniele, enquanto Renata afirmou que Delma cederia mais fácil para Diego.

