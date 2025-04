Diego Hypolito recebe Castigo do Monstro de rival: 'Fui justo'

João Gabriel venceu a Prova do Anjo na tarde de hoje e escolheu Diego Hypolito para sofrer o Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

João Gabriel é o novo Anjo do BBB e está autoimune.

Ele escolheu seu rival Diego Hypolito, para o castigo da semana. "Vou pela última semana, que teve a Prova do Líder, que o Maike ganhou e o Diego me colocou no negócio para ir ao Paredão", disse. "Vou devolver o monstro para ele".

O castigo da semana é o "Castelo de Cartas". "O Castigo do Monstro dessa semana será montar um castelo de cartas de baralho. Quando tocar a música, o participante deve ir para o local indicado e começar seu trabalho. Ele só poderá deixar o local quando terminar de montar o castelo, usando todas as cartas disponíveis", dizia a indicação.

Essa é a segunda vez que Diego é escolhido para o Castigo do Monstro. O ginasta foi selecionado logo na primeira semana de reality, pelos então Anjos Gabriel e Maike.

Decretado o fim da prova, Diego chorou e João Gabriel tentou amenizar o clima: "Ô Diego, você não vai ficar fechado não. Desejo boa sorte para você lá."

Para seus aliados, João Gabriel insistiu: "Fui justo".

