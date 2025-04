'1984': Lázaro Ramos luta contra Big Brother em adaptação de clássico

"1984", adaptação em áudio do clássico de George Orwell, produzido pela Audible, ganha seu primeiro trailer. Na obra, Lázaro Ramos estrela como Winston Smith, com Alice Carvalho como Julia Bello, Mateus Solano como O'Brien e Milhem Cortaz como a voz do Big Brother, o Grande Irmão. Acima, assista ao trailer, com exclusividade de Splash.

No vídeo, Winston Smith (Ramos) e Julia (Carvalho) unem forças contra o Estado totalitário governado pelo Grande Irmão (Cortaz). Enquanto isso, O'Brien (Solano) faz referência à famosa frase do livro: "quem controla o passado, controla o futuro".

Mateus Solano, Lázaro Ramos e Alice Carvalho estrelam '1984' Imagem: Divulgação/ Bel Corcao para Audible

A obra "1984" mantém sua relevância em decorrência de sua previsão dos perigos do totalitarismo, da vigilância em excesso e da manipulação da linguagem. Esses temas são relevantes em contextos contemporâneos, como a desinformação e o crescente controle tecnológico.

O romance "1984", lançado em 1949, retrata um Estado totalitário fictício chamado Oceania, onde a liberdade individual é suprimida e a história é manipulada para servir aos interesses do partido governante, liderado pela figura onipresente do Big Brother, o Grande Irmão. A obra, publicada no período pós-Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, reflete as preocupações da época em relação aos regimes totalitários e ao controle estatal opressivo.

Milhem Cortaz é o Big Brother em '1984' Imagem: Divulgação/ Audible

A partir de 4 de abril, assinantes do Audible terão acesso exclusivo à adaptação "Audible Original 1984" em Dolby Atmos. Com dramatização escrita por Joe White, a versão brasileira conta com direção de Lena Horn e Roberto Bürgel, gravação e edição da Alma Sintética Companhia de Arte e música original de Matthew Bellamy (Muse) e Ilan Eshkeri, executada pela Orquestra Metropolitana de Londres, nos estúdios Abbey Road.