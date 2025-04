Cadê os milionários? Quanto o top 10 do BBB 25 cresceu desde a estreia

O Top 10 do BBB 25 (Globo) já está formado. Na reta final do reality show, veja como está a popularidade dos brothers nas redes sociais — e quem acumula mais seguidores.

O que aconteceu

Ao longo do programa, os participantes viram seus perfis crescerem nas redes sociais. Confira como está o ranking de seguidores abaixo, com a quantidade de seguidores que eles possuíam no anúncio do programa e a de agora (dados colhidos em 03/04).

1º Vitória Strada: 2,6 milhões - 3,3 milhões

2º Diego Hypolito: 723 mil - 1,1 milhão

3º Daniele Hypolito: 532 mil - 903 mil

4º Vinícius: 12,5 mil - 768 mil

5º Renata: 21,3 mil - 762 mil

6º Guilherme: 1292 - 733 mil

7º Delma: 251 - 561 mil

8º João Gabriel: 212 mil - 532 mil

9º João Pedro: 181 mil - 498 mil

10º Maike: 2641 - 330 mil

