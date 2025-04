Criadora de fake news da''velha sonsa' se diz mais famosa que elenco do BBB

As últimas semanas do BBB 25 foram pautadas por uma falsa fala que Vinícius teve contra dona Vilma, a última eliminada do reality. Enquanto estava na Vitrine do Seu Fifi, Renata ficou sabendo que o brother tinha chamado a sister de "velha sonsa". A bailarina levou isso para dentro do jogo, sem ter certeza se era real, e isso culminou até em eliminação. O Central Splash desta sexta-feira (4) recebe a criadora dessa grandiosa fake news.

Yolanda Nascimento disse que é uma grande fã do BBB, e tem acompanhado essa edição apesar de ter um elenco fraco. Ela foi até a Vitrine para contar para Renata a suposta fala de Vinícius, e acabou movimentando o jogo mais do que imaginava.

Eu fiquei mais famosa do que os participantes do BBB que não fazem nada. Eu movimentei a internet

Yolanda, a criadora da fake news da velha sonsa

Ela confessa que estava torcendo por Vilma e Diogo, e não se sente responsável pela eliminação dela. Vilma teve a oportunidade de aplicar um contra-golpe na formação do Paredão, e escolheu Vinícius com a justificativa de ter sido ofendida por ele. Segundo a carioca, ela realmente acreditava na fala do brother, pois tinha visto uma versão cortada do momento em que ele fala "velha sonsa".

Hoje, quem manda são as torcidas. Eu não tenho responsabilidade em nada disso. Eu estou em grupos, e as torcidas não se reuniram para salvar a Vilma. Isso que eu falei não tem nada a ver, porque ele [Vinícius], realmente falou isso. Só que ele falou para o Diogo

Yolanda, a criadora da fake news da velha sonsa

