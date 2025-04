Deborah Secco diz que namorou com todos os homens com quem transou

Deborah Secco, 45, contou que se apaixonou por todas as pessoas com quem já se relacionou.

O que aconteceu

A atriz disse que sempre foi romântica e criava expectativas após o primeiro beijo."Sou uma pessoa que sempre me apaixonei. Nunca peguei por pegar. Sempre peguei e no dia seguinte queria casar e ter filho. Terminava o beijo, já tinha o nome das crianças. Eu nunca tive medo de ser quem eu sou, sendo bom ou ruim. Teve coisas que eu fiz que, claro, foram ruins para mim, mas eu as fiz, não nego quem eu sou. Aprendi com meus erros e sei que vou errar daqui em diante, não sou perfeita", falou em entrevista ao WOWcast.

A artista ressaltou que se entrega intensamente nos relacionamentos e que namorou com todos os homens com quem transou. "Pra mim, Deborah, sempre funcionou em uma temática intensa. Eu me apaixonava perdidamente. Pra mim, nunca funcionou de se envolver com alguém sem sentimento. Eu namorei com todos os homens que eu tive relação sexual. Não sei se eles me namoraram, mas eu namorei com eles de forma profunda e querendo uma vida inteira junto. Não consigo ser do momento e fugaz, sou da paixão."

Secco afirma que segue sendo romântica e deseja um amor para a vida inteira. "Sou uma pessoa muito romântica. Acho que a mesma Deborah de 14 anos ainda existe aqui. Sigo acreditando na relação de duas pessoas que se amam e que se escolhem diariamente."

Após separação de Hugo Moura, com quem teve uma filha, Maria Flor, Deborah Secco está namorando o produtor, compositor e multi-instrumentista Dudu Borges.