Mel Gibson tem direito de possuir arma restaurado pelo Departamento de Justiça, diz NYT

(Reuters) - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos permitirá que o ator Mel Gibson volte a possuir armas, apesar de sua condenação em 2011 por uma acusação de violência doméstica, informou o New York Times na quinta-feira.

O Times, citando fontes não identificadas familiarizadas com a decisão do Departamento de Justiça, disse que Gibson, um forte apoiador do presidente Donald Trump, está entre nove outras pessoas cujo direito de possuir arma será restaurado. Seus nomes serão publicados em breve no registro federal.

A lei federal proíbe a maioria das pessoas condenadas por abuso doméstico de possuir uma arma de fogo.

Gibson foi condenado por um juiz da Califórnia a três anos de liberdade condicional há 14 anos por ter batido em sua então namorada. Gibson não contestou a acusação como parte de um acordo para evitar a prisão.

Um representante de Gibson disse que ele não tinha comentários imediatos. O Departamento de Justiça não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Casa Branca encaminhou um pedido de comentário ao Departamento de Justiça.

O Times relatou que a questão dos direitos de Gibson sobre armas causou conflitos no Departamento de Justiça porque Elizabeth Oyer, advogada de perdão do departamento, recusou-se no mês passado a concordar em restaurar o direito do ator de possuir arma. Ela foi demitida no dia seguinte.

Trump, poucos dias antes de sua posse em janeiro, nomeou Gibson, juntamente com os atores Sylvester Stallone e Jon Voight, como "embaixadores especiais" de Hollywood.

