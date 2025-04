Anatel adia decisão que pode expandir internet por satélite de Musk no país

Anatel (Agência Nacional das Telecomunicações) adiou por 120 dias a decisão sobre pedido da Starlink de expandir sua rede de satélites sobre o Brasil para fornecer internet.

O que aconteceu

Adiamento foi definido durante reunião do Conselho da Anatel, realizada ontem. Decisão do prazo adicional foi unânime para que o conselheiro Alexandre Freire apresente a análise do caso daqui a quatro meses. Em coletiva de imprensa, o presidente da Anatel, Alexandre Baigorri, afirmou que tema é complexo, pois envolve questões de soberania.

É um processo complexo, pois tratam de questões técnicas e de soberania [nacional]. Não são temas triviais, e isso justificou o pedido de prorrogação da relatoria, e o conselho aprovou.

Alexandre Baigorri, presidente da Anatel, em coletiva de imprensa

Processo para aumento de satélites começou no fim de 2023. Em 2024, Anatel pediu informações adicionais para a companhia do bilionário Elon Musk, e desde então está sob análise da agência.

A Starlink pediu licença para a Anatel para aumentar sua constelação de satélites disponíveis para brasileiros. Atualmente, eles têm 4,4 mil satélites e querem acrescentar 7,5 mil satélites das bandas Ka, Ku e E.

Líder no Brasil no fornecimento de internet por satélite, a empresa quer expandir a prestação do serviço no país. Por aqui, eles têm 335 mil clientes, o que equivale a 60% do mercado de internet por satélite.

Concorrentes dizem que pedido exige uma nova licença, e não apenas uma autorização adicional para uso de mais satélites. O Sindisat (Sindicato das Empresas de Telecomunicações por Satélite) diz que satélites são de nova geração e usam frequências diferentes. Além disso, sindicato argumenta que funcionamento de novos satélites pode prejudicar provedoras de internet via satélite geoestacionário.

Conselheiros se preocupam com funcionamento da Starlink sem integração com as redes nacionais. Isso faria com que a empresa roteasse tráfego brasileiro sem passar pelo Brasil, fora da jurisdição nacional. Além de uma questão de soberania nacional, isso poderia fazer com que a empresa fique fora da fiscalização brasileira.

O que a Starlink tem de diferente?

A Starlink fornece internet banda larga a partir de uma rede de satélites em órbita baixa. Em média, eles operam a uma distância de cerca de 550 km da superfície da Terra.

Na prática, os satélites não estão "tão longe" da Terra. Isso permite que a empresa de Musk ofereça conexão de alta velocidade, baixa latência (o sinal "bate e volta" nos satélites, em milissegundos) e em áreas não cobertas por cobertura cabeada.

Em média, a velocidade de banda larga da Starlink chega a 77,5 Mbps (megabits por segundo), segundo levantamento do site Minha Conexão. A velocidade é baixa comparada com serviços de banda larga faixa, que ultrapassam fácil os 100 Mbps, porém o serviço tem sido visto como uma boa alternativa para área sem infraestrutura cabeada.

Outras concorrentes no Brasil, como ViaSat e HughesNet, por exemplo, fornecem internet com satélites geoestacionários. Eles ficam a dezenas de milhares de km da superfície da Terra. Isso faz com que eles tenham maior abrangência, maior latência e menor velocidade (geralmente variando de 10 Mbps a 50 Mbps).

*Com informações do Estadão Conteúdo