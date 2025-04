Aldeíde da 'Vale Tudo' de 1988 é vilã em novela atual da Globo; veja quem

Karine Teles, 46, interpreta Aldeíde no remake de "Vale Tudo" (Globo). Na primeira versão, exibida em 1988, a personagem foi encarnada por uma atriz muito popular entre o público atual de novelas.

Quem foi Aldeíde na 1ª 'Vale Tudo'?

Lilia Cabral, 67, deu vida a Aldeíde na primeira versão de "Vale Tudo". A personagem trabalha como secretária e sofre com as grosserias do chefe, Marco Aurélio (antes Reginaldo Faria, agora Alexandre Nero). A história segue a mesma no remake.

Aldeíde quer ser famosa a qualquer custo. Na versão original, ela tinha como bordão "eu ainda vou incendiar essa cidade".

Essa novela só deu alegria pra gente e também vai dar muita alegria para todo mundo do remake. Lilia Cabral, ao jornal Extra

Lilia Cabral como Aldeíde em 'Vale Tudo' (1988) Imagem: Bazílio Calazans/Globo

Veterana fez elogios a Karine Teles e deu sua "bênção". "Karine me escreveu lindamente pelo Instagram, quando seu nome foi divulgado. Nem ela estava acreditando... Eu devolvi a mensagem, dizendo que o papel não poderia ter ficado em melhores mãos.

Disse: 'Vá com fé, divirta-se muito, pode ter certeza de que eu vou ter o prazer de te assistir'. Ela foi muito delicada, muito querida, muito linda mesmo Lilia Cabral, ao jornal Extra

Lilia Cabral é uma das vilãs de "Garota do Momento" (Globo). Na atual novela das 18h, a atriz interpreta Maristela, uma ricaça que age sem qualquer escrúpulo para conseguir o que quer.