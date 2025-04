BBB 25 segue no modo turbo; saiba como será a semana

A pouco mais de duas semanas da final, o BBB 25 (Globo) segue em modo turbo. Confira como será a semana:

Quinta-feira (3)

Prova do Líder: Vitória se consagrou como Líder da semana e colocou Renata e os gêmeos na mira.

Sexta-feira (4)

Prova do Anjo Autoimune.

Formação de Paredão com indicação do Líder, indicação em consenso de Maike e Delma e mais votado da casa.

Domingo (6)

Eliminação

Não foi anunciada uma Prova do Líder para este domingo.

Terça-feira (8)

Segundo o calendário do Gshow, há uma eliminação prevista para a próxima terça-feira. Para que isso aconteça, um novo Paredão precisa ser formado no domingo, mas a Globo ainda não o anunciou.

