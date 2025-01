Larissa Manoela posa com biquíni de crochê no Rio e é elogiada: 'Perfeição'

Larissa Manoela, 24, aproveitou o calor do Rio de Janeiro neste domingo (26).

O que aconteceu

A atriz postou uma série de fotos de biquíni na praia. "Sunday", escreveu ela na legenda, com um trocadilho em inglês para "domingo" e "dia de sol". "Diazão", respondeu o marido, André Luiz Frambach, nos comentários.

Larissa escolheu um conjunto de crochê para o dia de verão. Além da roupa de banho, a artista apostou em um shorts de crochê para completar o seu visual praiano.

As fotos renderam uma série de elogios para a atriz, incluindo de amigas famosas. "Linda", escreveu Maisa. "Perfeição", elogiou a ginasta Rebeca Andrade. "Sereia!", disse outra seguidora. Até o look do dia rendeu elogios. "Muito fofo o conjunto", comentou outra fã.