Diego 'treina' pra Sincerão no BBB 25: 'Sei identificar quem são as cobras'

Em uma conversa com Daniele, Diego Hypolito treinou para o Sincerão de segunda-feira (27) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ginasta disse acreditar que eles serão alvo de Edilberto. "Ele me deu cobra, eu acho. Se ele começar falando da gente, é óbvio que ele deu cobra. Vou falar assim: 'Vim com essa camiseta de cobra em homenagem. Sei identificar muito bem quem são as cobras venenosas.'

Vou falar alguma coisa relacionada a isso. Por ser cobra, eu sei identificar quem são as cobras. Diego Hypolito

Ele completou. "Tomara que ele fale um monte de besteira. Porque se ele falar, eu consigo falar com propriedade, sem ofender ele."

A dupla de ginastas disputa o segundo Paredão contra Edilberto e Raissa. Além das duas duplas, Vitória Strada e Mateus também estão na votação popular.