Recebeu alerta? Como Instagram ajuda em busca de menina desaparecida no PR

Do UOL, em São Paulo

Pessoas que estão em um raio de 160 quilômetros de distância de onde a menina Eloah Pietra Almeida Alves dos Santos foi vista pela última vez em Curitiba receberam nesta sexta-feira (24) um aviso no Facebook e no Instagram sobre o desaparecimento da criança.

O que aconteceu

Eloah sumiu na quinta-feira (23) e uma das ferramentas usadas pela polícia na busca por ela é o 'Amber Alert', da Meta. Segundo a polícia, a menina de um ano foi vista pela última vez no bairro Parolin, na periferia de Curitiba.

Alerta mostra foto da criança, nome dela e alguns detalhes sobre o desaparecimento. No post constam informações sobre a roupa que a menina usava quando sumiu e sobre o carro no qual ela teria sido levada por uma sequestradora.

Descrição física da criança também consta na publicação recebida pelos usuários da Meta. Os dados usados pela plataforma são do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Plataforma também permite que usuários informem o paradeiro da criança. A Polícia Civil recebe informações no número 197 e o Ministério da Justiça recebe informações no telefone 181, do Disque Denúncia.

Como funciona o Amber Alert

Alerta sobre desaparecimento de Eloah Pietra Almeida foi enviado para pessoas em um raio de 160 km de distância do último local onde ela foi vista Imagem: Instagram/Reprodução

Alerta é usado para casos de desaparecimento de pessoas com menos de 18 anos. Ele é emitido após a Meta ser informada por autoridades de segurança sobre o sumiço da criança ou adolescente.

Amber Alert não é ativado em todos os desaparecimentos, e sim quando o sumiço ocorre "em circunstâncias suspeitas e existem riscos de morte ou lesão corporal". No caso de Eloah, a mãe dela informou à polícia que a menina foi sequestrada por uma mulher que se passou por uma agente de saúde. A informação ainda é investigada pela polícia.

Mais de 30 países têm alertas do tipo, informou a Meta. No Brasil, os avisos foram iniciados pelos estados do Ceará, Minas Gerais e pelo Distrito Federal.

Desaparecimento mobiliza polícia

Mãe de Eloah buscou a polícia para informar que uma mulher se passando por agente de saúde raptou a menina. A suspeita teria falado que a criança precisava fazer um exame, ou o conselho tutelar a levaria embora.

As duas entraram no carro da suspeita, segundo relato da mãe. Pouco tempo depois, a falsa agente de saúde teria pedido para a mãe da criança deixar o veículo para ajeitar a cadeirinha da menina, fugindo com ela.

"Todos os recursos cabíveis" são aplicados na busca pela criança, informou a polícia. Quem tiver informações sobre Eloah pode acionar o telefone 197, da PCPR, ou o 181, do Disque Denúncia.