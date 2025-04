Fora do BBB 25, Giovanna opina sobre Renata: 'Nada contra ela'

Fora do BBB 25 (Globo), Giovanna Jacobina desabafou nas redes sociais e garantiu que não existe rivalidade entre ela, Renata e Eva.

O que aconteceu

Giovanna, Renata e Eva não eram próximas no BBB 25 — e, após beijar Maike, a irmã de Gracyanne cogitou que as bailarinas não teriam gostado. Depois de sua eliminação, a veterinária ainda disse que Eva era "lobo em pele de cordeiro".

Quando Renata ficou com Maike pela primeira vez, Giovanna brincou com a situação nas redes sociais ao compartilhar um meme. Dentro da casa, ela já desconfiava que o nadador tinha interesse na bailarina.

Em um desabafo nas redes, Giovanna garantiu que não tem problemas com Renata: "Queria muito que entrasse na cabeça de vocês, fãs da Renata, que eu não tenho nada contra ela. Acho ela gata, maneira. Se em algum momento não me identifiquei com ela lá no jogo, ficou lá."

A veterinária também deixou claro que já se resolveu com Eva: "Até com a Eva já conversei. Íamos fazer uma parada legal, que não vai dar certo por pura logística. No off, a gente vive muito mais do que vocês imaginam. Parem de criar essas maluquices. Que coisa chata!"

BBB 25: Giovanna comenta sobre Renata Imagem: Reprodução/X

BBB 25: Giovanna comenta sobre Eva Imagem: Reprodução/X

